Ciclismo, i più piccoli si sfidano nel 14esimo trofeo "La Spiga"

Domenica 29 luglio parte alle 9 il 14esimo Trofeo “La Spiga”, gara ciclistica per giovanissimi in programma nel tracciato di via Selice Vecchia, via Garibaldi e via Cavallotti, a Conselice. La gara si svolgerà nel centro cittadino ed è riservata agli atleti dai 6 ai 12 anni. Il percorso prevede giri diversi a seconda della categoria di appartenenza degli atleti. La gara è valida anche per il nono Memorial Loredano Barsatti, per il 14esimo Memorial Franco Rebecchi e per il nono Trofeo Luca Monaco.

Il ritrovo è alle 7.30 presso il Teatro comunale di Conselice, in via Selice 125. Alla gara sono iscritte diverse società della provincia di Ravenna, Bologna e Ferrara, per un totale di 166 atleti. Alle 11.20 si svolgeranno le premiazioni presso la rosticceria La Spiga. Verranno premiati i primi cinque atleti maschi e le prime tre femmine classificati di ogni categoria. Inoltre, a tutti i partecipanti verrà consegnato un riconoscimento. La manifestazione è inserita nel calendario regionale della Federazione ciclistica italiana. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3356577919.