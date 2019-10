Ciclismo, il faentino Tarozzi chiude con una vittoria in Nuova Caledonia

Si chiude con una autorevole vittoria l’esperienza in Nuova Caledonia del faentino Manuele Tarozzi, portacolori di "nEmiliaRomagna Cycling Team". Tarozzi ha così concluso in bellezza anche la sua stagione su strada conquistando in solitaria la nona tappa del Tour Air France de Nouvelle-Calédonie, la Magenta-Vélodrome Magenta di 99 km. Il romagnolo ha staccato tutti giungendo al velodromo con 54” di vantaggio sull'idolo di casa Florian Barket e 1’18” sul francese David Bernard.



Per il giovane romagnolo, classe 1998, si tratta del terzo successo stagionale dopo il Giro delle Valli Aretine e il Piccolo Giro dell’Emilia, ottenuti con la maglia della nuova formazione emiliano romagnola promossa nel 2019 da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici.

Per il gruppo di ragazzi emiliano romagnoli di #inEmiliaRomagna Cycling Team, presieduto da Gianni Carapia, guidati dal direttore tecnico Michele Coppolillo, si tratta della quarta vittoria stagionale: ai 3 allori di Tarozzi si aggiunge l’affermazione di Emanuele Ansaloni alla kermesse “Gabicce Mare sotto le stelle”.



Al Tour Air France de Nouvelle-Calédonie, Manuele Tarozzi ha vestito la maglia azzurra Pontoni – Casa Italia insieme ad altri tre connazionali: Jalel Duranti (Team Colpack), Riccardo Lucca (Work Service Gazzera Videa) e Christian Scaroni (Groupama-FDJ Continental).

La squadra italiana ha collezionato vittorie di tappa e maglie di leader nelle varie classifiche, con piazzamenti in top ten in classifica generale per Lucca, Duranti e Scaroni (rispettivamente 4°, 5° e 6°, con Tarozzi 21°). I grandi risultati ottenuti dagli azzurri dal 17 al 26 ottobre hanno portato la formazione italiana a conquistare la classifica a squadre, applauditi sicuramente dal console italiano in Nuova Caledonia, Riccardo Baroni, vicino al team e all’organizzazione del 49° Tour Air France de Nouvelle-Calédonie.