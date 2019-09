Ciclismo, il futuro "azzurrino" Garofoli vince la gara 'Sulle strade del Passatore'

La quinta edizione della gara Juniores denominata “Sulle strade del Passatore”, Trofeo Caviro extra e Gp Moreno, che da Firenze arriva a Faenza scollinando la famosa salita Passo della Colla, vede quest’anno un podio di prima grandezza. A vincere è il campione Italiano e prossimo azzurro ai mondiali Nello Yorkshire Gianmarco Garofoli, che batte in una volata ristretta il campione regionale dell’Emilia Romagna Davide Pinardi, Christian Bagatin e Sebastian Kajamini; questi quattro atleti avevano preso il largo a 10 km dall’arrivo, allo scollinamento dello strappo della Carla.

125 erano gli iscritti in rappresentanza delle principali formazioni Juniores italiane. Come da tradizione il via è stato dato davanti all’abitazione di Alfredo Martini dalle figlie dello storico CT a Sesto Fiorentino. Carlo Dalmonte, presidente di Caviro, e Silvia Bandini, responsabile relazioni esterne di Caviro Extra, hanno presenziato alle ricche premiazioni all’interno del circolo “I Fiori”.

La classifica

1 - Gianmarco Garofoli - Team LVF

2 - Davide Pinardi - Italia Nuova Borgo Panigale

3 - Christian Bagatin - Canturino 1902

4 - Sebastian Kajamini - Angelo Gomme Villa Dose

5 - Andrea Montoli - Canturino 1902 a 10”

6 - Marco Palomba -Autozai Contri

7 - Lorenzo Germani - Team Workservice

8 - Gregorio Butteroni - Team Franco Ballerini

9 - Emanuele Boselli - Angelo Gomme Villa Dose a 15”

10 - Sergio Meris - Team LVF