Ciclismo, la Gran Fondo Davide Cassani compie 25 anni e si rinnova

Lo scorso 3 novembre, al Palazzo del Turismo di Riccione, nell’ambito dell’InBici Day, la Gran Fondo Davide Cassani ha presentato in anteprima nazionale le novità salienti della sua 25esima edizione.

Una storia lunga un quarto di secolo quella della corsa faentina, che il prossimo 17 marzo taglierà un prestigioso traguardo. Le iscrizioni si sono aperte ufficialmente il 1 ottobre. Al pari della Laigueglia, la corsa manfreda rappresenta "la classicissima" d'apertura della stagione amatoriale e, proprio per la sua particolare collocazione nel calendario, viene idealmente considerata la gara d’esordio per molti ciclo-amatori.

Un appuntamento sempre interessante nobilitato dalla mission più nobile: la "Davide Cassani" infatti – per statuto e per esplicita volontà del commissario tecnico della nazionale italiana - è nata e cresciuta per favorire e supportare concretamente la passione del ciclismo fra i ragazzi, in modo particolare quelli della categoria "giovanissimi". A beneficiare dei proventi della Gran Fondo manfreda sono infatti, ormai da vent’anni, proprio le due società organizzatrici: la S.C. Ceretolese di Casalecchio di Reno e la Polisportiva Zannoni di Faenza.

Proprio grazie a questa manifestazione, i due sodalizi sportivi oggi tesserano oltre cinquanta ragazzi: “Il supporto concreto del ciclismo amatoriale all’attività giovanile – spiega il Ct Davide Cassani – non dev’essere un’eccezione, ma una regola virtuosa che, mi auguro, in futuro diventi virale. Del resto, questo modus operandi è nell’interesse di tutti, visto che i giovani di oggi diventeranno gli amatori di domani”.

Un concetto che, in occasione dell’appuntamento riccionese, è stato ribadito dal numero uno della Federciclismo Di Rocco, che ha pubblicamente elogiato la gran fondo faentina per “il contributo concreto all’attività ciclistica giovanile”. Come lo scorso anno, anche nella prossima stagione la Gran Fondo Davide Cassani farà parte del circuito InBici Top Challenge (seconda tappa) e del Romagna Challenge.