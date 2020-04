Ciclismo, la Gran Fondo Davide Cassani si farà in luglio o agosto

La Gran Fondo Davide Cassani avrebbe dovuto aprire la stagione delle granfondo, ma è stata tra le prime a dover alzare bandiera bianca nella guerra contro il Coronavirus, condivise ragioni di sicurezza e sanitarie ne hanno precluso lo svolgimento nella sua data originaria. Poi il propagarsi dell’epidemia, con dolorosi lutti, tante sofferenze e preoccupazioni, purtroppo non ancora alle spalle, e non ultimo la stagione ciclistica bruscamente interrotta; tante organizzazioni che hanno dovuto rinunciare alle loro gare, da quelle giovanili, a quelle amatoriali a quelle professionistiche.

La gara è intenzionata a recuperare la manifestazione, riproponendola in estate, luglio o agosto, compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza e in ossequio alle prescrizioni sanitarie e prefettizie, nonché sportive disposte, proponendo un format organizzativo consono ai nuovi equilibri che verranno richiesti circa gli assembramenti. La mission della Gran Fondo intitolata al Ct della Nazionale è da sempre quella di sostenere e promuovere l’attività giovanile, che mai come in questa situazione sta soffrendo, con i giovani corridori confinati in casa e privati dei loro sogni sportivi nonché della frequentazione dei loro compagni di squadra , dei loro amici. La Gran Fondo Davide Cassani è fermamente intenzionata a partecipare concretamente alla ripresa della normalità, facendosi portatrice di positività e offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di riprendere la loro passione ciclistica. Nel contempo si raccomanda di ottemperare rigorosamente agli obblighi governativi e sanitari circa il lockdown e il distanziamento sociale: più siamo rigorosi oggi, prima ne usciremo.