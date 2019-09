Ciclismo, la Granfondo Davide Cassani sarà prova dell'InBici Top Challenge

La granfondo faentina sarà la seconda prova dell’InBici Top Challenge: nel calendario del circuito nazionale una gradita conferma la Granfondo Davide Cassani, evento che da più di 20 anni si svolge a Faenza. L’appuntamento, per tutti gli appassionati, è per il 15 marzo.

La Granfondo Davide Cassani è intitolata all’attuale coordinatore delle nazionali italiane di ciclismo, che fin da quando era corridore si è sempre distinto per l’impegno verso l’attività giovanile. Il pomeriggio della Granfondo, infatti, le strade saranno aperte anche a una gara per la categoria Juniores, a testimoniare il grande impegno che gli organizzatori di questa manifestazione rivestono da anni verso il ciclismo giovanile.

“Avere nel nostro calendario una gara importante come la Granfondo Davide Cassani è per noi motivo di grande orgoglio - spiega Sara Falco, responsabile dell’InBici Top Challenge - perché sarà l’occasione per molti dei nostri abbonati di pedalare a fianco del CT Davide Cassani. Inoltre una grande opportunità di pedalare in un territorio bellissimo, che si snoda intorno alla cittadina di Faenza e più precisamente nelle colline dell’entroterra faentino, INFINE sarà anche un modo per contribuire alla crescita del ciclismo giovanile”.

Franco Chini, responsabile della Granfondo Davide Cassani, dichiara: “Insieme al Gruppo Editoriale InBici abbiamo lavorato molto in passato, e la presenza per il terzo anno consecutivo nell’InBici Top Challenge lo certifica. Per noi rappresenta una grande opportunità essere in questo challenge perché ci permette di far parte di un circuito di respiro nazionale. Sarà un’occasione importante quindi per festeggiare, nel 2020, i 26 anni della nostra Granfondo”.