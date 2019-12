Ciclismo, nasce il 'Giro della Romagna per Dante Alighieri': partenza da Ravenna

Sarà la Città di Ravenna a ospitare, giovedì 30 aprile, la prima tappa del "Giro di Romagna per Dante Alighieri", la nuova corsa a tappe per ciclisti Elite e Under 23 (E/U23) che per quattro giorni, dal 30 aprile al 3 maggio 2020, consentirà alla Romagna di essere assoluta protagonista del ciclismo E/U23 internazionale.

Sono così confermate le date del nuovo evento sportivo lanciato dal gruppo organizzatore del Giro d’Italia Under 23. Dopo aver rilanciato il Giro d’Italia “Giovani” nel 2017, la Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta da Marco Selleri, in partnership con Communication Clinic di Marco Pavarini, inserisce in calendario una nuova corsa a tappe, intensificando così il proprio impegno per contribuire ulteriormente alla crescita del movimento ciclistico italiano. Un lavoro che prosegue nel solco di quello avviato con il Giro d’Italia Under 23 e che nel 2019 ha mostrato i primi frutti, con gli atleti italiani U23 protagonisti a livello internazionale con il campionato del Mondo conquistato da Battistella, il campionato europeo di Dainese e il secondo posto al Tour de l’Avenir di Aleotti.

Ogni anno, con una ricca programmazione di eventi, Ravenna rende omaggio a Dante Alighieri, che nella città romagnola, esule da Firenze, trovò rifugio e scrisse parte del Purgatorio e il Paradiso. Ravenna è anche la città in cui il Sommo Poeta si è spento, il 13 settembre 1321, e il Giro di Romagna per Dante Alighieri nelle edizioni 2020 e 2021 va ad inserirsi in un calendario di appuntamenti speciali per celebrare in modo ancora più significativo il 700esimo anniversario dalla morte. Un calendario che è il risultato dell'impegno di tanti soggetti, in diversi ambiti culturali, per presentare e interpretare diverse sfaccettature della sempre attuale opera dantesca.