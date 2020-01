Ciclismo, ruote in festa per la società ciclistica Massese

Ruote in festa a Massa Lombarda per la società ciclistica Massese, con il pranzo di presentazione della squadra Giovanissimi e Allievi in vista della stagione 2020. Appuntamento domenica 2 febbraio alle 12.30 al ristorante Ellepi in piazza Mazzini a Massa Lombarda. La società invita tutti gli sportivi e i cittadini a partecipare. Saranno presenti tanti appassionati e sostenitori, a partire dal main sponsor Minipan. Tra gli ospiti, i giovani ciclisti U23 massesi Filippo Baroncini, che corre nel team continental Beltrami, e Davide Pinardi, appena approdato alla squadra faentina inEmiliaRomagna Cycling Team; ci saranno anche atleti Under 23 del team inglese Zappi Racing Team. Per info e prenotazioni: Loretta 3343971224; Alessandro 3471946748.