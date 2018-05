Ciclismo, torna il "Gran premio Banca credito cooperativo" per giovanissimi

La società ciclistica Asd Godo, in collaborazione con il Comune di Russi, organizza per domenica 13 maggio la gara ciclistica per Giovanissimi “Quinto gran premio Banca Credito Cooperativo”, categorie maschili e femminili, in circuito locale di 0,95 chilometri. Ritrovo alle 8 al bar Duecento in via Faentina 200 a Godo (partenza ore 9.30).