Ciclismo, torna la gara Juniores Trofeo Caviro "Firenze-Faenza"

Il prossimo 22 settembre si svolgerà la quarta edizione della gara ciclistica per la categoria Juniores Trofeo Caviro - “Firenze-Faenza", manifestazione nata dopo l’impresa di Davide Cassani, concorrente alla 100 Km del Passatore edizione 2015. Quest’anno la gara ciclistica partirà da Sesto Fiorentino davanti all’abitazione del compianto Alfredo Martini, alle ore 11,30, per raggiungere Borgo S.Lorenzo, salire alla Colla di Casaglia per proseguire fino al Passo della Sambuca, scendere a Palazzuolo sul Senio, arrivare a Casola Valsenio, salire ancora verso Monte Albano e raggiungere l’arrivo di Faenza attraversando gli abitati di Faenza e Villa Vezzano per un totale di 130 km Cornice dell’arrivo la splendida Piazza della Libertà di Faenza, orario previsto ore 15 circa.

Saranno presenti i migliori atleti a livello nazionale e in particolare coloro che la settimana successiva indosseranno la maglia della nazionale al mondiale di Innsbruck in terra austriaca. Per Faenza sarà una giornata di festa all’insegna dello sport, perché dopo l’arrivo dei concorrenti seguirà la sfilata di tutte le società sportive faentine che porteranno in Piazza del Popolo, tutti i loro atleti per celebrare la Festa dello Sport.