Ciclismo, trofeo “SAP – SportRavenna": tra le donne trionfa la poliziotta Monica Schiappacasse

Domenica a Cervia si è disputata la gara ciclistica “23^ Granfondo Internazionale Selle Italia – la Via del Sale”, nell’ambito della quale il Sindacato Autonomo di Polizia della provincia di Ravenna ha organizzato il 14° Trofeo “SAP – SPORTravenna”, una speciale classifica riservata a tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate partecipanti. Al termine della gara è stato assegnato anche il 10° trofeo CESP, Consiglio Europeo Sindacati di Polizia.



Anche in occasione della quattordicesima edizione del trofeo, nonostante il maltempo, si è registrata una gradita e numerosa presenza di autorità, a cui va il particolare ringraziamento del SAP per la sensibilità dimostrata in favore di questa iniziativa, confermando l’importanza di questo appuntamento sia come occasione d’incontro tra amici appartenenti a tutte le Forze Armate e di Polizia sia come volano di solidarietà, anche professionale.



Anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non ha fatto mancare la propria vicinanza ed il giorno della gara i tantissimi presenti hanno potuto ammirare la Lamborghini Huracan in uso alla Polizia Stradale per il trasporto di organi e di sangue.

a gara per aggiudicarsi il trofeo SAP prevedeva la possibilità di affrontare un percorso medio di 70 km o un percorso lungo di 110 km., all’appartenente alla Polizia di Stato meglio classificatosi sul percorso lungo è stato attribuito il trofeo CESP.

Alla speciale classifica del trofeo SAP si sono iscritti circa 60 tra appartenenti (uomini e donne) alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo dei Vigili del Fuoco, Comandi di Polizia Municipale, Comandi di Polizia Provinciale, Esercito, Capitaneria di Porto, Aeronautica e Marina Militare, provenienti da varie regioni d’Italia.

Questo l’ordine di arrivo:

PERCORSO LUNGO DONNE

SCHIAPPACASSE Monica, Polizia di Stato, Commissariato di P.S. di Cesena.

PERCORSO LUNGO UOMINI

1. CASADEI Giacomo, Carabinieri, Aosta;

2. TORINI Alessandro, Polizia di Stato, Questura di Rimini;

3. MINUTOLO Mauro, Aeronautica, Forlì.

PERCORSO MEDIO DONNE

1. ROSSI Vania, 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, Rimini;

2. GENTILOTTI Vanessa, Esercito Italiano.

PERCORSO MEDIO UOMINI

1. ZANIBONI Davide, Polizia di Stato, Polizia di Frontiera Bologna;

2. AGNINI Giovanni Vito, Esercito Italiano, 2° Reggimento Trasmissioni Alpino Bolzano;

3. GIARDINA Paolo, Carabinieri di Forlì.