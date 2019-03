Ciclismo U23, prestigioso secondo posto di Manuele Tarozzi alla Piccola Sanremo

Podio prestigioso al termine di una gara straordinaria per #inEmiliaRomagna Cycling Team, la nuova formazione di ciclismo Under 23 nata nel 2019. Manuele Tarozzi, classe 1998 di Faenza ha ottenuto un 2° posto dal grande valore tecnico alla 53° Piccola Sanremo, a Sovizzo (Vicenza), dove avevano preso il via 172 corridori di ottimo livello. Il faentino ha attaccato e fatto il vuoto a circa 25 km dall'arrivo, nel corso del penultimo giro. E' riuscito a raggiungerlo solo il forte Nicolas Prodhomme, già vincitore della Bassano-Monte Grappa nel 2018, portacolori della Chambery Cyclisme Formation (squadra satellite del team World Tour "Ag2r La Mondiale"). Ma il romagnolo Tarozzi, 2° e applauditissimo per aver promosso l'azione decisiva, ha conquistato anche la maglia bianca "Inglesina" destinata al più combattivo. Una giornata da incorniciare per #inEmiliaRomagna Cycling Team, la nuova formazione Under 23 guidata dall'ammiraglia dall'ex professionista Michele Coppolillo, che aveva attaccato fin dalle prime fasi di gara con Emanuele Ansaloni, poi raggiunto al comando da Davide Bais (CT Friuli).Un'azione durata circa 30 km che ha consentito ad Ansaloni di conquistare la maglia gialla "Saby Sport" riservata al vincitore della classifica dei traguardi volanti. #inEmiliaRomagna Cycling Team è un progetto innovativo, senza precedenti in Italia: promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici, è una formazione composta da 11 atleti emiliano romagnoli che, oltre ad essere competitivi ad alto livello tra gli Under 23, sono veri e propri web ambassador per la Regione Emilia-Romagna. Ragazzi tra i 19 e i 22 anni che, attraverso i propri profili social, racconteranno la loro esperienza sulle strade d’Italia e d’Europa, sottolineando allo stesso tempo la grande ricchezza del territorio dell'Emilia Romagna, a partire dall’enogastronomia e da una Motor Valley unica al mondo, fino alle eccellenze artistiche e culturali e le bellezze di un paesaggio e di luoghi di grande suggestione e tradizione.