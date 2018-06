Ciclismo, una gara per giovanissimi all'aeroporto di Villa San Martino

Domenica 10 giugno la società ciclistica “Francesco Baracca” organizza una gara di ciclismo per giovanissimi (dai 6 agli 11 anni) all’interno dell’aeroporto di Villa San Martino di Lugo, in via Ripe di Bagnara. Il ritrovo per i partecipanti è alle 7.30 all’aeroporto. Il programma prevede sei gare, a seconda dell’età dei partecipanti, che inizieranno in successione, a partire dalle 9.30, con termine alle 12. A seguire ci saranno le premiazioni. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dell’Aeroclub “Francesco Baracca” di Lugo, con il patrocinio del Comune di Lugo, nell’ambito delle manifestazioni per la commemorazione del centenario della morte di Francesco Baracca.