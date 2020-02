Ciclismo, va in scena la 61esima Coppa San Bernardino

Tutto è pronto a San Bernardino di Lugo per la 61esima Coppa San Bernardino, 13esimo Gran Premio Edilpiù e sesto Trofeo Caroli, prima gara della nuova stagione ciclistica per Under 23 ed Elite. L’evento si disputerà domenica 23 febbraio sul classico circuito locale da ripetere 23 volte per 121,900 km complessivi. Il ritrovo è alle 11.30 al bar Passaparola di San Bernardino (via Stradone 47) per l’espletamento di tutte le pratiche, mentre la partenza è alle 13.30. Il 23 agosto è invece previsto il decimo Gran Premio “Il Ponte di San Bernardino”, dedicato alla categoria “Giovanissimi”.

La Coppa San Bernardino è uno degli appuntamenti più attesi dalle “ruote veloci”. Lo scorso anno la gara è stata caratterizzata da continui tentativi di fuga operati da drappelli più o meno numerosi, che il gruppo ha regolarmente rintuzzato. Da metà gara è iniziato l’episodio che ha infiammato la competizione: la coraggiosissima azione in solitaria di Yuri Colonna, portacolori della Casio/Maserati, che ha operato un esaltante tentativo di fuga, riassorbito a soli 5 km dal termine. Nella successiva volata finale, a ranghi compatti, ha vinto Gianmarco Begnoni della Viris Vigevano. La media generale della gara è stata di 44,867 km/h. L’organizzazione è della Asd Sodalizio Sanbernardinese, con il patrocinio del Comune di Lugo e della Provincia di Ravenna.