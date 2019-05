Ciclisti in sella per la 14esima Gran fondo "Ercole Baldini"

Domenica 12 maggio torna a Massa Lombarda la Gran Fondo “Ercole Baldini”, che giunge alla 14esima edizione. Il raduno cicloturistico costituisce la quarta prova del Circuito Romagnolo. La manifestazione si articola su tre percorsi di tre diverse lunghezze: la Gran Fondo da 152 km, il Fondo da 107 km e il corto da 60 km, oltre a un ritrovo autogestito.

La partenza della Gran Fondo è prevista in piazza Matteotti con metodo “alla Francese” dalle 6.30 alle 7.30 e per il percorso corto fino alle 8. Il tempo massimo d'arrivo è fissato in piazza Mazzini per le 14.30 per tutti i percorsi. La premiazione avviene alle 15.30 in piazza Mazzini presso il Ristorante “Ellepi”, dove è anche in programma il pasta party. È possibile iscriversi all’evento entro venerdì 10 maggio dalle 17 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30, rivolgendosi alla sede Sociale in via Saffi 1. È possibile anche farlo online. Le iscrizioni per il raduno autogestito si effettuano dalle 7.30 alle 10 in piazza Mazzini. Il costo di iscrizione è per tutte le gare di 10 euro, di cui 0,50 centesimi devoluti in beneficenza, mentre per il ritrovo autogestito la quota è di 2,50 euro. Per ulteriori informazioni chiamare il 3442755888 (Franco) o il 3494459681 (Massese), oppure scrivere a info@gsc-massese.it. La Gran Fondo è organizzata dal Gruppo sportivo Ciclistica Massese, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda e Uisp e il patrocinio della Provincia di Ravenna, delle città metropolitane di Bologna e di Firenze, delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana.