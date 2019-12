Ciclocross, Filippo Fiorentini vince il campionato Regionale Umbro

Dopo il secondo posto al campionato Regionale Emiliano Romagnolo, l’atleta ravennate Filippo Fiorentini del Team Ciclistica Paletti centra l’obiettivo con il primo gradino del podio al campionato Regionale Umbro svoltosi domenica 1 dicembre a Petrignano - Assisi. La gara di ciclocross valida come settima prova del T.U. Cross 2019 campionato Regionale Umbro e Top Class per categorie Esordienti M/F 2° anno, Allievi M/F 1° e 2° anno vede sul podio per la categoria allievi Filippo Fiorentini (Team Ciclistica Paletti), Rinaldoni David (Bici Adventure Team A.S.D) e Nannini Alessandro (GS Borgonuovo). In un percorso piuttosto tecnico e impegnativo con curve, rettilinei e tratti in contropendenza si sono visti gareggiare oltre 300 atleti di tutte la categorie dai giovanissimi, esordienti, allievi, open e master raggiungendo l’edizione del record dei partecipanti.