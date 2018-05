Cicloturismo, tutto pronto per l'edizione 2018 della Gran Fondo Via del Sale

Al via da giovedì 3 maggio il terzo appuntamento 2018 con gli educational tour e press trip organizzati da Apt Servizi Emilia Romagna che promuovono il progetto cicloturismo, in collaborazione con “Terrabici”, il consorzio che raggruppa 40 bike hotel specializzati e che promuove e commercializza sui mercati esteri il prodotto Emilia Romagna Cycling.

Dopo Ferrara e Riccione, questa volta tocca a Cervia con un lungo weekend ciclistico il cui clou sarà l’edizione 2018 della Gran Fondo Via del Sale organizzata da Sportur Travel. Lo storico organizzatore cervese Claudio Fantini quest’anno ha cambiato data dell’evento inserendo la sua corsa (giunta al suo 22esimo atto) in un mese di maggio che promette scintille contestualmente ad altri importanti appuntamenti quali la Gran Fondo degli Squali di Cattolica (domenica 13 maggio) con special guest Vincenzo Nibali, il Giro d’Italia di passaggio a Imola giovedì 17 maggio e la “Classica” Nove Colli del 20 maggio a Cesenatico.

A Cervia saranno presenti altri tre quotati giornalisti, blogger e influencer dall’estero. A partire dal redattore del magazine Cyclist Australia Alex Malone per uno speciale di 14 pagine sull’evento e la stagione 2018 di Emilia Romagna Cycling & Terrabici. Dalla Germania arriverà in Riviera anche il bike blogger Oliver Walter con il suo blog, che conta oltre 9000 visitatori unici al mese. Per la prima volta in Emilia Romagna a conoscere il territorio e raccontarlo ai suoi colleghi ciclisti svizzeri la ticinese Valentina Tanzi, che collabora con alcune testate specializzate nell'ambito cycling e sport outdoor. Il programma del Fam Trip targato Terrabici prevede due bike tour (venerdì 4 e sabato 5 maggio) nell’entroterra cesenate e forlivese con tappe a Bertinoro, Fratta Terme, Predappio “Cima Pantani” a Montevecchio e una degustazione di vini e prodotti tipici in una locanda di Longiano. Domenica 6 maggio il clou con la partecipazione alla “Gran Fondo Via del Sale che prevede due differenti itinerari, il “medio” di 118km con 1136 metri di dislivello, il “lungo”, più impegnativo, con 174km e 2463 metri di altimetria. Guida nei tre giorni di bike tours con Alex, Oliver e Valentina sarà l’ex ciclista professionista romagnolo Alessandro Malaguti. Forlivese, 31 anni, oggi biomeccanico e tour guide per i bike hotels di Terrabici, ha alle spalle una carriera nel mondo del ciclismo con i Team Nippo Fantini, Androni e UniEuro. La corsa per amatori sarà anche seguita dalle telecamere di Sky Sport che per l’occasione realizzerà una puntata della rubrica “Icarus Cycling” con interviste ai partecipanti e seguirà sul percorso i tre ospiti stranieri di Apt Servizi e Terrabici insieme allo stesso Malaguti.