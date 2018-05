Cinque atleti ravennati alla prima edizione degli Oncology Games di Roma

Tredici atleti italiani, di cui cinque ravennati, parteciperanno alla prima edizione degli Oncology Games che si svolgeranno a Roma dal 23 al 24 giugno allo Stadio Farnesina. Un evento che coinvolge sei paesi europei (Italia, Gran Bretagna, Spagna, Grecia, Polonia e Bulgaria) nel quale alcuni malati oncologici si cimenteranno in una dimostrazione sportiva non competitiva a loro dedicata. Si sfideranno in varie discipline come la corsa (sono previste diverse distanze), il lancio del peso ed il nordic walking.

Il progetto è stato ispirato e voluto da Leonardo Cenci, coordinato da Tucep (Tiber Umbria Comett Education Programme) e finanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma Erasmus + Settore Sport. L’evento è stato presentato sabato mattina alla Casa Matha nell’ambito del convegno “Il progetto Oncology Games e la presentazione degli atleti italiani” con il patrocinio del Comune di Ravenna, del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, dell'Istituto Oncologico Romagnolo e dell'Associazione Avanti Tutta onlus.

Gli atleti coinvolti sono il faentino Davide Polchri, che si cimenterà nel lancio del peso, e nella corsa i ravennati Riccardo Comandini, Gabriele Cavina, Claudio Bernardi, Giuseppe Maganuco. “Penso che questo progetto, ideato dall’associazione Avanti Tutta, con il contributo dello Ior e dell’Unità operativa di Oncologia di Ravenna, fiore all’occhiello della nostra sanità, sia la dimostrazione concreta di cosa voglia dire nel suo complesso la parola welfare – ha affermato l’assessore allo Sport, Roberto Fagnani -. Un progetto che significa occuparsi della salute delle persone nella loro completezza, un modello di welfare che si fa carico trasversalmente dei malati oncologici e della loro cura. Lo sport rappresenta uno dei modi per affrontare e anche superare la malattia, ma soprattutto è prevenzione. Per questo ritengo importante che ci sia sempre più integrazione fra sport e cultura, perché i giovani atleti non siano costretti a scegliere l’uno o l’altra, ma siano supportati e accompagnati nel loro percorso sportivo e scolastico”.

Il progetto Oncology Games, della durata di 18 mesi, si inserisce nell’ambito delle strategie dell’Unione Europea per il miglioramento della salute pubblica e l’inclusione sociale promuovendo, attraverso attività sportive destinate ai pazienti oncologici, l’applicazione delle linee guida europee per l’attività fisica. L’obiettivo principale del progetto è quello di dimostrare che lo sport aiuta ad affrontare la malattia oncologica in modo positivo, e può contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti; con la sua azione, inoltre, il partenariato intende contribuire ad accrescere l’attenzione sui temi dello sport e della salute a livello europeo.