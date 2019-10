Circolo della Spada di Cervia qualificato alla prima prova nazionale

Gli atleti di scherma Cervia alla prima Prova Nazionale Cadetti di spada maschile e femminile strappano il "pass" per la prima Prova Nazionale Giovani di spada maschile e femminile che si terrà il 16.17 novembre al Pala De André a Ravenna, grazie alle ottime prestazioni di Giulia Amici e Valeria Malavolti, nella spada femminile, e di Matteo Galassi (arrivato 15esimo quindi nei primi 16 cadetti d’Italia) e Matteo Rossi in quella maschile. "Si parla di numeri molto alti di partecipanti che hanno sfiorato i 450 atleti in Italia", illustra coach Greta Pirini. Nelle gare di questo weekend impegnativo sono arrivate anche buone performance da Tommaso Brandinelli, Greta Carrozza, Edoardo Dell’Accio, Enrico De Pol, Beatrice Fava, Massimo Liuzzi, Mattia Liuzzi e di Giulia Mihaljević.

Successivamente a questa gara nel weekend appena passato alcuni degli atleti cervesi sono stati impegnati nella prima Prova Nazionale Open di Spada femminile e maschile: hanno partecipato per via della qualifica regionale raggiunta a San Lazzaro di Savena (alla prima Prova Regionale Open di qualificazione) Giulia Amici e Matteo Galassi, mentre nel fioretto femminile Beatrice Fava a Bastia Umbra. "A loro vanno tanti complimenti per aver messo molto impegno e bravura a queste gare d’altissimo livello Nazionale", conclude il coach.