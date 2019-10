Circolo Nautico Cervia, grande partecipazione alla tappa del circuito Nazionale J24

Ben 19 equipaggi hanno preso parte, fra sabato e domenica, alla penultima tappa del Circuito Nazionale J24, ospitata dal Circolo Nautico “Amici della Vela”. Con una foltissima rappresentanza di imbarcazioni cervesi, ben 8, a conferma del grande momento che questa classe sta vivendo in ambito locale (che non a caso è stata designata per ospitare, nello scorso maggio, anche i campionati italiani).

E le barche di casa hanno avuto gloria sul proprio mare: alle spalle de “La superba” - il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno e detentore del titolo tricolore ed europeo 2019, che si è aggiudicata la gara con tre primi e due secondi posti nelle singole prove, sono giunte ben tre imbarcazioni cervesi. Al secondo posto si è classificata “Magica Fata”, di Massimo Frigerio e Viscardo Brusori; al terzo “Kismet” di Federico Bressan; al quarto “Jorè” di Marco Pantano.

Ora il Circuito Nazionale, che ogni anno assegna il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo della classifica senza scarti, si chiuderà con la tappa conclusiva in programma ad Olbia il 9 e 10 novembre.