Circolo Nautico Cervia, si avvicina la selezione nazionale Optimist

Una trentina dei migliori giovani timonieri della riviera – appartenenti cioè alla IX zona - si sfideranno nel pomeriggio di domenica, sul mare di Cervia, nella Selezione Nazionale Optimist, sia per la categioria cadetti (nati negli anni 2007-2008-2009) che per quella Juniores (20002-2006). Per questi ultimi, la selezione è valida per l’ammissione al Campionato Nazionale Giovanile; per i Cadetti, funge da prova per l’ammissione alla Coppa del Presidente (2007), alla Coppa Cadetti (2008) e alla Coppa Primavela (2009). La regata, organizzata dal Circolo Nautico “Amici della Vela”, prenderà il via alle 13 e prevede tre prove. Nel pomeriggio, alla sede del Circolo, sono previste le premiazioni.