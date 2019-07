Claudio Mattiuzzo vince l'over 55 di canna da riva

Si è svolto nella diga di Marina di Ravenna il campionato italiano over 55 di Canna da Riva organizzato dalla sezione Fipsas di Ravenna. L’intero campionato, in due prove, si è svolto interamente a fondo. La prima prova, quella del sabato, ha visto vincitori dei settori gli atleti Guerrino Polidori dell’A.S.D. Spad Artico con 1839 punti e Claudio Mattiuzzo della C.P.S. San Rocco con 1314 punti. La domenica si è svolta la seconda prova con meno pesce rispetto al giorno prima, anche se si è cambiato campo gara. Sicuramente la bassa marea presente durante le due gare si è sentita soprattutto nella seconda. I settori sono stati vinti da Luciano Togni della Culturale Portuali C.S.R. Tubertini con 1339 punti, Maurizio Bisacchi del Club Pesca Cervia A.S.D. Colmic con 1741 punti e Mario Sepic della Culturale Portuali C.S.R. Tubertini con 1461 punti. In base a questi risultati, Claudio Mattiuzzo con 4 penalità (1-3) vince il campionato. Al secondo posto si piazza, ad una solo lunghezza di distanza, Paolo Lacerenza della L.N.I. Sez. Spotorno G.D.P.S. Daiwa-Stonfo 5 pen. (3-2). Terza piazza per Guerrino Polidori con 6 pen. (1-5).