Club da tutto il mondo a Ravenna per i Campionati mondiali di nuoto pinnato

Il weekend del 27 e 28 aprile si svolgerà a Ravenna il Campionato del mondo di nuoto pinnato master. E’ stata scelta Ravenna come location perchè siamo gli unici ad avere una piscina da 50 metri e un lago vicino dove disputare le due competizioni. Il sabato in piscina dalle 8,30 si disputeranno le gare di velocità (50mt, 100mt, 200mt, 400mt, staffette 4x50mt e 4x10mt), mentre la domenica al Centro Federale Le Ghiarine a Fosso Ghiaia, dalle 9,00, si svolgeranno le prove in acque libere (3km e le staffette 4x1km). Alla manifestazione, voluta e organizzata dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee) in collaborazione con la sezione di Ravenna, parteciperanno quasi 50 club provenienti da tutto il mondo: Colombia, Giappone, Russia, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Estonia, Slovacchia, Belgio, Inghilterra, coinvolgendo ben 3 diversi continenti.