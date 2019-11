Coach Cancellieri teme lo sgambetto di Orzinuovi: "Sono in forma"

Domenica va in scena l'undicesima giornata (terzultima del girone di ritorno) del campionato di Serie A2 di Lega Nazionale Pallacanestro. L'OraSì Ravenna ospita Agribertocchi Orzinuovi al Pala de Andrè, "una squadra in ripresa, che ha mostrato una verve diversa già contro Caserta, che è una delle formazioni più in forma del momento", commenta il coach giallorosso Massimo Cancellieri.

"L’attenzione su questa partita deve essere molto alta e chiederei ai giocatori di fare un extra sforzo, perché non sappiamo bene cosa aspettarci - prosegue l'allenatore -. Dovremo giocare la nostra partita, vedere cosa succede e adattarci durante la gara, una cosa molto complicata dal momento che non è scontato trovare in corsa le contromosse giuste. Conosciamo le caratteristiche individuali dei nostri avversari ma non sappiamo cosa potrà esprimere Orzinuovi, il recente cambio di allenatore ha portato di certo maggiore imprevedibilità nel loro gioco"

“Ci aspetta una partita difficile, come tutte quelle di questo campionato - aggiunge Alberto Chiumenti - Loro hanno alcuni punti di forza come il miglior rimbalzista della Lega e noi dobbiamo pensare che nessuno può vincere singolarmente; dobbiamo giocare di squadra, sia in attacco che in difesa, perché sappiamo rendere al meglio quando affrontiamo le situazioni insieme, quando siamo tutti coinvolti”. Gli arbitri saranno Angelo Caforio di Brindisi, Umberto Tallon di Bologna, Angelo Bramante di San Martino Buon Albergo (Verona). Palla a due alle 18, biglietterie e cancelli aperti dalle 17.