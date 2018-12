Colpo del Ravenna a Vicenza: espugnato il Menti

Il Ravenna riscatta la prova del Benelli contro la Virtus Verona ed espugna il Menti battendo il Vicenza 2-1. I gol tutti nel secondo tempo. Il primo acuto è del Vicenza al decimo: al primo angolo del match per i biancorossi, Laurenti inzucca all'altezza del primo palo, ma la palla non trova lo specchio della porta. Al 21' i padroni di casa sfiorano il vantaggio: Bizzotto stacca altissimo sul cross di Giacomelli, ma Venturi viene graziato dal legno. Al 24' prima chance per i giallorossi com Pelizzari, ma il difensore del Ravenna non riesce però a battere verso la porta avversaria. Un giro di lancetta più tardi Nocciolini ci prova di testa, ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Al 29' Galuppini ci prova da uns posizione impossibile, ma il sinistro al volo colpisce l’esterno della rete. Nel finale di primo tempo forcing del Vicenza, ma senza gol.



La ripresa è ricominciata con gli stessi ventidue protagonisti. I romagnoli la sbloccano con una grande giocata proprio di Lelj, che ha infilato sotto l’incrocio dei pali non lasciando scampo al portiere avversario. Poi il pari di Zarpellon: su passaggio di Solerio, staffilata di destro all’angolino del giovane trequartista biancorosso che riporta la situazione in parità. A dieci dalla fine Galuppini trova il 2-1 su rigore. Al 44' il Vicenza ha la chance del pareggio con un tiro al volo da fuori di De Falco che si spegne tra le mani di Venturi.