Colpo del Tennis Club Faenza: presa la venezuelana Andrea Gamiz

La forte venezuelana Andrea Gamiz, 25 anni, è il rinforzo atteso per la squadra del Tennis Club Faenza che parteciperà alla Serie A1 Femminile 2018. Nata a Caracas il 31 ottobre 1992, la talentuosa sudamericana è attualmente al numero 249 della classifica mondiale nel singolo e al 188 nel doppio. E’ titolare fissa nella squadra del proprio Paese in Federation Cup. In carriera ha vinto 12 tornei Itf in singolo e 20 nel doppio. Un inserimento quindi di alto livello per la squadra vice-campionessa d'Italia, che ritiene in questo modo di potersi consolidare nel massimo campionato nazionale. Gamiz si allena a Valencia e sarà a disposizione del capitano Mirko Sangiorgi dall'inizio del prossimo ottobre, con l'avvio del campionato.

"Naturalmente siamo soddisfatti per questo tesseramento - dichiara il direttore sportivo Giancarlo Sabbatani - C'erano in campo anche altre soluzioni, ma in alcuni casi si rischiava di andare a minare i nostri equilibri. Con Andrea, invece, pensiamo di aver scelto la ragazza giusta per la nostra realtà, anche nel rispetto dei parametri del nostro budget. Naturalmente lei sarà la numero 1 della squadra, vista la sua ottima classifica internazionale. Ma soprattutto con il suo inserimento ci rinforziamo come numero 2 e numero 3, slittando Alice Balducci e Camilla Scala in questi due ruoli (in ordine ancora da definire: dipenderà dalla classifica internazionale che Scala riuscirà a raggiungere). Inoltre, ci restano a disposizione Agnese Zucchini, Giulia Pasini ed Angela Arcangeli, che potrebbero sempre essere chiamate in causa. Insomma, l'arrivo di Gamiz ci dovremmo mettere al sicuro da brutte sorprese".

L'intento è di rafforzare la squadra ma, nello stesso tempo, mantenere solido il meraviglioso gruppo dello scorso anno, giunto fino alla finale scudetto. «Ques'anno vogliamo partire con i piedi per terra - riprende Sabbatani – E’ vero che veniamo dalla finale scudetto, che abbiamo alle spalle un anno di grande esperienza in A1, e che ora conosciamo il valore delle altre squadre, ma non vogliamo farci illusioni, anche perché altre squadre si stanno rinforzando e le due neo-promosse (Lucca e Casale Monferrato) sono molto più competitive rispetto alle retrocesse Cagliari e Ceriano. E in un campionato ristretto a 8 squadre, questo basta per alzare il livello medio. In questo scenario, pensiamo di aver impostato la squadra per mantenere la categoria, poi strada facendo vedremo fin dove possiamo arrivare. Ovviamente per la prima fase l'auspicio è quello di qualificarci ai playoff, che significa evitare la lotteria degli spareggi retrocessione ed immergersi nell’entusiasmante clima delle semifinali scudetto».