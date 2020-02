Colpo lontano dal Benelli: il Ravenna affonda la Samb

Colpo del Ravenna a San Benedetto del Tronto, che vince in rimonta per 2-1. 180 secondi ed i padroni sono già avanti: Volpicelli crossa in mezzo sugli sviluppi dell’angolo, la sfera viene deviata da Miceli che finisce alle spalle di Cincilla. La Samb continua ad attaccare, ma sono i giallorossi ad andare in gol con un colpo di testa di Nocciolini. Nella ripresa il Ravenna trova il 2-1 al 74' con Mokulu: D’Eramo riceve la verticalizzazione di Zambataro, arriva sul vertice sinistro dell’area e mette dentro per Mokulu, che stoppa e buca Massolo. Al 79' grande occasione per Biondi, che trova una super parata di Cincilla; sulla respinta ci prova Orlando, ma l'estremo difensore bizantino è super. Al triplice fischio dell’arbitro fischi di tutta la curva sambenedettese, frustrata da una striscia negativa che è arrivata alle sei partite.