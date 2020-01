Consar col fiato corto, ma combattiva: serve il tie-break per battere Sora

Finisce al tie-break la battaglia tra la Consar Ravenna e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, anticipo della seconda giornata del girone di ritorno della Superlega 2019-2020, con i bizantini a festeggiare davanti al pubblico del Pala De Andrè. Decisivi Lavia e Cavuto, con 33 punti in due, in un turno che ha visto i nazionali visibilmente stanchi. Il primo set, chiuso per 25-19, sembrava indirizzare la squadra di coach Marco Bonitta verso una vittoria facile contro il fanalino di coda. Ma non è stato così: i frusinati hanno dominato il secondo e terzo set per 25-21, per poi cedere al quarto set dopo esser stati avanti di tre punti. Il tie-break è stato equilibrato fino all'8-7, poi i padroni di casa hanno allungato fino al definitivo 15-10. Per la Consar due punti importanti in chiave playoff.