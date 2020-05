Un contest per i tifosi ravennati: in palio la maglia autografata del capitano Selleri

Il Ravenna Fc rafforza la propria partnership con Sporty store lanciare la vendita online dei prodotti giallorossi. L’avvio di questo percorso condiviso viene valorizzato anche da un contest per poter fare un regalo ai tifosi più fedeli.

Infatti seguendo alcune semplici istruzioni si potrà partecipare all’estrazione di una maglia autografata da Alfonso Selleri, capitano del Ravenna. Per partecipare al contest basta mettere il like alle pagine Facebook ed Instagram di Ravenna FC e Sporty store e taggare 3 amici nel post.

L’estrazione avverrà il primo giugno ed il fortunato potrà recarsi nel negozio ravennate per ricevere la maglia autografata.