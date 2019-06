Conto alla rovescia per la 'Running In': chi sono i favoriti

Va delineandosi il parterre dei favoriti nelle due prove agonistiche dell’ottava "Running In", quando a 48 ore dallo start le iscrizioni hanno già sfiorato le mille unità. Alla partenza delle 8,30 dalla Rotonda Primo Maggio scatteranno infatti il bolognese Rudy Magagnoli, il quale nelle 7 precedenti edizioni sui 21 km ha perso solo nel 2017 (argento), inanellando 6 vittorie. Sulla stessa distanza vedremo all’opera anche la riminese Federica Moroni, fresca del terzo Tricolore Assoluto di Ultramaratona negli ultimi 6 mesi, guadagnato piazzandosi seconda alla 100 Km del Passatore, con il quinto tempo all time italiano della specialità, 7.55’03”.

Sul percorso di 10,1 km invece tutti dovranno fare i conti con l’avellinese di Cesena, Giuseppe Del Priore (stesso discorso di Magagnoli, ma alla Maratona Alzheimer, dove ha vinto 5 volte su 7 edizioni) e tra le donne con la campionessa in carica Eleonora Gardelli. La sarda di Forlì è anche la Campionessa Italiana Assoluta di Maratona e conta di difendere il titolo ancora una volta a Ravenna (10 novembre). E’ comunque ancora possibile ambire ad una delle 1.000 medaglie consegnate da Free Event ai competitivi, iscrivendosi presso il negozio Sessantallora, oppure la mattina della gara. Sarà possibile partecipare anche a carattere non agonistico sul percorso di 6,6 km, e per i più piccoli sarà riservata la Running In 4 kids, che dalle 9,30 in Viale Gramsci prevede animazione e iniziative gratuite, compreso Pompieropoli, attività ludico motorie e sportive adatti a tutti i bimbi, anche con difficoltà.