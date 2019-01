Contro Monza una maratona di oltre due ore: Ravenna vince al tiè break

L’anticipo serale della quarta giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2018/2019 contro la Vero Monza se lo aggiudica la Consar Ravenna, capace di risolvere la maratona con i lombardi, durata quasi due ore e mezza di gioco, grazie ad uno sprint vincente nel tie-break. I padroni di casa sfruttano il calore del loro pubblico e la tradizione negativa della formazione monzese al Pala De Andrè, ancora una volta tornata a casa senza la vittoria finale, per centrare la vittoria numero sette della stagione. Nonostante sia solo un punto il bottino portato a casa, la squadra di Soli rientra in Brianza con notizie comunque positive.

A fare da contraltare all’assenza di Plontnytskyi (per lui riposo dopo un problema muscolare accusato in settimana), c’è il rientro di Paul Buchegger, devastante con le sue giocate nel terzo e quarto set e decisivo per la Vero Volley nell’approdo al tie-break. L’opposto austriaco, strano caso del destino, è tornato in campo, per la prima volta con la maglia di Monza, a poco più di quattro mesi di distanza dall’ultima gara ufficiale giocata, proprio contro la sua ex squadra Ravenna, guidando la risalita dei suoi con giocate preziose e determinanti. Per lui 14 punti (50% in attacco) in risposta agli scatenati Rychlicki (MVP della gara con 25 punti, 1 ace e 2 muri) e Russo (13 punti, con 5 muri) per la Consar, bravi a schiacciare forte per la squadra di casa nei primi due set.

Nervosismo e tensione invece a fare da padroni nel tie-break, dove la formazione di Graziosi parte avanti 5-0 (complice anche un cartellino rosso ad Orduna all’inizio del gioco), ma viene recuperata grazie alle giocate del duo Dzavoronok-Yosifov (24 e 14 punti, con 3 ace per il primo e 4 muri per il secondo) fino al 9-9. Grande equilibrio nelle battute finali, con Ravenna brava ad accelerare nel momento decisivo 15-13, portandosi a casa la vittoria numero sette su quattordici confronti giocati contro i monzesi.