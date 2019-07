Coppa Ravenna” di beach volley: a Porto Corsini brillano gli atleti di casa

Atleti ravennati in evidenza nell’ultima tappa di qualificazione della “Coppa Ravenna” di beach volley, svoltasi al Bagno Mara-Waikiki a Porto Corsini. Sara Fontemaggi, dell’Olimpia Teodora, in coppia con Ludovica Mennecozzi (Volley Academy Modena), fresche reduci dal secondo posto con la selezione regionale guidata da Gabriele Mazzotti, al Trofeo delle Regioni svoltosi a Cagliari, ha battuto il duo parmense They-Silva, vincitore delle due tappe precedenti nel torneo Under 19 femminile, mentre il duo del Porto Robur Costa Lorenzo Tomassini-Giovanni Pascucci, nell’Under 16 maschile, si è arreso solo in finale ai rappresentanti della Dinamo Bellaria Filippo Mancini e Andrea Armellini, che hanno bissato il successo di Punta Marina.

Dando uno sguardo alle altre due categorie, nell’Under 19 maschile vittoria dei parmensi Matteo Barbieri-Elia Scita, che hanno sconfitto in finale il tandem emiliano-marchigiano Alessandro Negri (Volley Tricolore Reggio Emilia)-Filippo Arceci (Montesi Pesaro), mentre il torneo di Under 16 femminile ha visto il successo delle liguri del Varazze Volley, Greta Filippini-Maria Molinari, già impostesi nella tappa di Punta Marina, superando in finale il duo di Bologna composto da Elena Zini-Beatrice Giannoni. Ora si attende la disputa del Master finale della “Coppa Ravenna”, in programma a fine agosto. L’evento, grazie al fatto di essere inserito nel circuito di tornei che davano diritto ad acquisire punti anche per la classifica nazionale, ha riscosso nelle sue tappe un buon numero di partecipanti, con molte coppie provenienti da fuori regione, e si è distinto per un livello tecnico di assoluto rilievo.