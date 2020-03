Coronavirus, il Ravenna lancia un contest artistico ai piccoli calciatori

La rivoluzione parte dai bambini: nel nostro paese dove rispettare le limitazioni è sempre un problema sono le giovani generazioni a guidarci verso il fair play. Il rispetto delle regole, in campo, nello spogliatoio, nella vita è un aspetto che mai come in questo momento di difficoltà deve essere tenuto come punto fermo. Valori che ogni buon capitano ha impressi come imprescindibili per ogni vittoria sul campo.

In questi giorni in cui gli assemblamenti non sono consentiti, anche tutte le attività che coinvolgono le future generazioni, scuole e settori giovanili sono giustamente ferme. Ravenna Football Club ha pensato a un modo alternativo per coinvolgere i piccoli tifosi, impegnarli in questi giorni di riposo forzato e nel contempo diffondere un messaggio formativo. Attraverso un semplice contest sono stati invitati i ragazzi a disegnare la fascia da capitano che vorrebbero indossare e di condividerla taggando la società sui canali Facebook e Instagram con l’hashtag #IlCapitanoSonoIo.

L’idea di base è che i ragazzi indossino virtualmente la fascia da capitano e siano loro a “guidare” la propria squadra, la famiglia in questo caso, al rispetto delle regole. Libero spazio quindi alla fantasia, per un semplice contest che sarebbe bello si estendesse a tutte le squadre della serie C coinvolgendo tutti i piccoli tifosi, per un messaggio che attraversi tutto lo stivale. Al ritorno alla normalità le fasce da capitano più apprezzate saranno realizzate, utilizzate durante le partite dal capitano del Ravenna Fc e i piccoli artisti potranno per un giorno andare ad allenarsi con la prima squadra e conoscere direttamente i propri beniamini.