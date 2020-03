Coronavirus, l'ultimo decreto chiude anche l'AlphaTauri F1: "La salute è prioritaria"

L'ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude lo stabilimento dell'Alpha Tauri, la scuderia di Formula Uno con sede a Faenza. "A seguito della decisione del governo italiano di chiudere tutte le attività non essenziali a causa del blocco per il covid-19 fino al 3 aprile, la nostra fabbrica ora è chiusa, con il lavoro a domicilio che è permesso, laddove possibile. La salute del nostro team è la nostra priorità in questo momento".

Il mondiale di F1 avrebbe dovuto prendere il via da Melbourne, in Australia, lo scorso 8 marzo. Tuttavia, tenendo conto della pandemia, la gara è stata cancellata. "La salute e la sicurezza delle persone deve essere la nostra priorità principale - aveva commentato la scuderia ex Minardi e Toro Rosso dopo la decisione -. E come team con sede in Italia, siamo anche consapevoli del peggioramento della situazione in Europa, ed è preoccupante per tutto il nostro personale. La Formula 1 si riprenderà e ci affidiamo alla governance e sul detentore dei diritti commerciali per monitorare la situazione e guidare di conseguenza tutti i team di F1".

