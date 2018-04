'Corri con gli occhi di Loris', una corsa bendata per scoprire cosa provano i non vedenti

La “Corri con gli occhi di Loris”, iniziativa podistica a scopo benefico promossa da Atmosphere Ayurvediche asd e patrocinata dal Comune di Ravenna, andrà in scena domenica 6 maggio alle 10, dall’Area Spettacoli Viaggianti del Pala De Andrè, con il format tradizionale delle camminate di 6 o 4 chilometri. Poi alle 11.15 verrà allestita una corsa bendata per simulare cosa prova Loris Cappanna, Campione Italiano Non Vedenti di Maratona, quando pratica sport. L’esibizione prevede la formazione di coppie (anche per i bambini, se accompagnati dai genitori) che si alterneranno tra la corsa al buio e atleta guida, uniti dall’inseparabile cordino. Tutto il ricavato dell’evento, sotto l’egida della Uisp e col supporto organizzativo del Comitato Podistico Ravennate, andrà a favore dell’Aps “Non ho paura del buio”, fondata da Loris, la sua famiglia e gli amici per rompere le barriere dell’indifferenza.