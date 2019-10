Corri la maratona ed entra gratis alla partita del Ravenna

Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra il Ravenna Fc e un grande evento internazionale quale la “Maratona di Ravenna Città d’arte”. Al fine di agevolare i partecipanti e l’operato di tutte le parti coinvolte nell’organizzazione di un evento di tale portata, è stato deciso di posticipare la gara di campionato Ravenna FC – Feralpisalò al lunedì sera ore 20.

Il weekend in questione si prospetta stellare, con un calendario fitto di impegni sportivi che coinvolgeranno Ravenna a 360°: saranno infatti in campo oltre ai runners, le maggiori realtà sportive ravennati. La nota lieta è che gli appassionati potranno non perdersi neanche un solo minuto di queste fantastiche emozioni, che termineranno appunto il lunedì sera con l’immancabile appuntamento al Benelli. Al riguardo il Ravenna Fc riproporrà il format “Corri allo stadio”: tutti i partecipanti alla Maratona di Ravenna, infatti, troveranno all’interno del pacco gara un coupon che, cambiato ai botteghini dello stadio con un regolare biglietto, permetterà loro di assistere gratuitamente al match di lunedì sera contro la Ferlapisalò.