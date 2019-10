Corsetta serale aperta a tutti: al via "Ravenna Darsena Running"

Inizia mercoledì 23 ottobre alle 19 il “Ravenna Darsena Running”, la corsetta serale e informale aperta a tutti, libera a gratuita, un appuntamento che proseguirà ogni mercoledì sempre alle 19. Ogni mercoledì sera una “social running” informale, aperta a tutti e senza alcuna limitazione, un'occasione per gli amanti della corsa per ritrovarsi e correre assieme in una zona pittoresca della città e, per i più pigri, per avere anche la giusta motivazione per trovare la voglia di uscire di casa e correre con amici e fare, magari, nuove conoscenze. Il percorso previsto è di 7 chilometri da correre interamente nella zona della darsena, ogni corridore può correre al passo che desidera e ciascuno secondo le proprie esigenze. La “Ravenna Darsena Running” è organizzata da Outdoor and Trekking Store con Leopodistica ASD. Per maggiori informazioni 0544.478218.