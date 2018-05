Da Imola a Donington, Melandri cerca certezze: "La pista mi piace"

Dopo Imola il Circus della Superbike fa tappa a Donington per il sesto round del campiomato. Sulla pista inglese Marco Melandri può vantare due vittorie, anche se l'ultima risale al 2012: in vista del giro di boa del campionato, l'obiettivo prefissato è di battere i principali rivali in classifica ed accorciare le distanze. "La pista di Donington mi piace molto e in passato vi ho ottenuto dei bei risultati - esordisce Melandri - Non è stato questo il caso lo scorso anno, ma allora eravamo appena entrati in un momento di difficoltà mentre oggi siamo più consapevoli dei nostri punti di forza e degli aspetti da migliorare. Pare che il meteo potrebbe essere clemente, il che è un buon punto di partenza, ed anche il nostro pacchetto è sempre più a punto, anche se i nostri diretti rivali sembrano essere migliorati ancora. Nei test al Mugello abbiamo avuto alcune conferme importanti, non vedo l'ora di tornare a gareggiare".