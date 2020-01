Dai panettoni del Ravenna oltre 5000 euro per aiutare il piccolo Giovanni a camminare

Si è conclusa con un grande successo l’iniziativa promossa dal Ravenna Football Club “Un sorriso per Giovanni”, la raccolta fondi a fine benefico effettuata attraverso la vendita di panettoni. Un'iniziativa che ha visto in prima fila Filippo Lora, calciatore del Ravenna Fc che, oltre a portare all’attenzione la storia di Giovanni, ha coordinato l’attività e si è impegnato in prima fila con i compagni per la vendita dei panettoni.

Giovanni è un bimbo di soli tre anni che ha una malattia molto rara e poco conosciuta: l’emimelia tibiale, una malformazione che consiste nella parziale o totale assenza della tibia. Per potere vivere una vita normale, questo piccolo guerriero ha dovuto affrontare un costosissimo intervento negli Stati Uniti e tutt’ora deve quotidianamente continuare delle terapie al costo di 300 dollari l’ora.

Un piccolo gesto di solidarietà che ha visto la massiccia adesione della comunità ravennate e non: i panettoni infatti sono andati letteralmente a ruba, un successo che ha permesso di raccogliere ben 5.180 euro da devolvere a favore delle cure che il piccolo Giovanni dovrà continuare ad effettuare per riuscire a camminare normalmente. Un successo reso possibile della collaborazione di numerosi partner in città cui va un sentito ringraziamento.

Una menzione particolare a Orasi Basket Ravenna, che ha immediatamente condiviso e promosso l’iniziativa e grazie anche al supporto dei Leoni Bizantini, gruppo organizzato del tifo, e ha reso disponibili i panettoni anche al Pala de Andrè. Una bella storia di collaborazione tout court a livello cittadino. Impossibile non menzionare la grande sensibilità di Deco Industrie che, tramite il Direttore Commerciale Paolo Geminiani, ha fornito gratuitamente i panettoni del marchio Pineta: “Per Deco è stato importante contribuire a questa iniziativa promossa dal Ravenna Fc e da Filippo Lora. Come azienda siamo vicini a tante attività di carattere non solo sportivo, ma anche culturali o sociali e reputando anche questa iniziativa assolutamente meritevole abbiamo aderito con entusiasmo. Vedere il successo riscontrato ci rende ancora più orgogliosi del contributo dato".