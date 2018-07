Danza sportiva, gli atleti dell'Officina dei sogni di nuovo ai vertici della nazione

Dal 5 al 15 luglio a Rimini si sono tenuti i Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva, e anche quest’anno ormai come consuetudine gli atleti della Scuola di ballo Kriterion “Officina dei Sogni” di Cervia del M° Ettore Fantini hanno ottenuto grandissimi risultati. Campioni Italiani anno 2018: Cristache Sonia - Crociani Giorgia - Fornasari Vittoria - Gori Federica per la disciplina danze a squadre Under 11 anni; Gnoli Alessandro e Gnoli Gioia; per la disciplina Danze Folk Romagnole 14-15 anni; Gengotti Lorenzo e Goia Federica per la disciplina Danze Caraibiche.