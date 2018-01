Danze Caraibiche, il sindaco incontra i campioni italiani

Il sindaco di Cervia Luca Coffari ha incontrato Federica Goia e Lorenzo Gengotti della scuola di ballo Kriterion “Officina dei Sogni”, quarti classificati al Campionato Italiano Assoluto per le Danze Caraibiche. Il 2 dicembre si sono tenute a Roma le premiazioni ufficiali per celebrare gli atleti della squadra azzurra italiana e gli ottimi risultati ottenuti in ambito nazionale e internazionale nel corso dell'anno per le discipline annoverate nel programma dei World Games. Sono stati premiati gli atleti Federica Goia di Cervia e Lorenzo Gengotti di Rimini, quarti classificati al Campionato Italiano Assoluto per le Danze Caraibiche. La scuola di ballo Kriterion “Officina dei Sogni” di Cervia veste ancora una volta con orgoglio i colori della bandiera italiana. La manifestazione dei premiati si è svolta alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò, dei dirigenti Federali e di alcuni dirigenti del Coni. Il Presidente Malagò si è congratulato con tutti i premiati e con i dirigenti sportivi per il lavoro svolto sia in Italia che all’estero dove i ballerini Italiani figurano sempre nelle primissime posizioni. Inoltre ha annunciato che finalmente la Danza Sportiva entrerà a far parte delle discipline Olimpiche a partire dalle Olimpiadi del 2018.

Il sindaco Luca Coffari si è complimentato per tenere alto il nome di Cervia nello sport con gli atleti e col maestro Ettore Fantini, che ora affronteranno i prossimi appuntamenti nazionali e internazionali di danze caraibiche: il 21 gennaio i Campionati Italiani assoluti a Pescara, a marzo i Campionati Europei a Lione (Francia) e ad agosto i Campionati Mondiali a Chuncheon City (Corea).