Darsena Pop Up, anche d'inverno ci si allena a beach tennis e beach volley

La società sportiva Powerbeach ha presentato lunedì pomeriggio in Darsena Pop Up l’insieme delle attività che andrà a svolgere all’interno dell’area beach. “Pur essendo l’area Darsena Pop Up già ben conosciuta in provincia – ha dichiarato Emanuele Monduzzi, Presidente di PowerBeach – ci siamo accorti di non aver mai presentato ufficialmente alla città la parte sportiva in particolare l’area beach che gestiamo direttamente. Ci tenevamo a raccontare quello che facciamo nell’area beach, dove possiamo contare sulle eccellenze degli sport su sabbia: possiamo contare sulla preziosa collaborazione con la Asd Magic Beach Tennis di Federica Bacchetta per il beach tennis, mentre curiamo direttamente tutta la parte beach volley a partire dagli amatori fino agli atleti agonisti".

Novità di quest anno sarà l’apertura dei corsi per gli under 14 che andranno ad affiancare i corsi già in essere per le categorie giovanili. La stagione agonistica comunque non andrà "in letargo" e gli atleti, dei quali 5 nel ranking mondiale Fivb, si continueranno a preparare per le prossime manifestazioni. "Per quanto riguarda i grandi eventi siamo in contatto con la Fipav di Roma per valutare la candidatura per ospitare una tappa internazionale del Word Tour - prosegue Monduzzi - ma il budget richiesto al momento sembra raggiungibile. Di certo riproporremo un evento internazionale sui lidi ravennati. Per la stagione invernale manderemo sicuramente una nostra rappresentativa al campionato di snow-volley, sappiamo bene quanto la federazione internazionale stia lavorando per fare in mondo che questo sport diventi sport ufficiale ai Giochi Olimpici Invernali e già l’anno scorso siamo stati l’unica società ad avere una rappresentativa al master finale disputatosi in Austria".