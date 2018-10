Davide Ballardini, fine dell'avventura al Genoa: silurato dal presidente Preziosi

E' finita anzitempo l'avventura di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa. Il tecnico ravennate è stato esonerato dal presidente Enrico Preziosi, che ha richiamato l'ex mister dei rossoblu Ivan Juric. Decisiva è stata la sconfitta per 3-1 subìta allo stadio Marassi di Genova contro il Parma. Nel post gara Preziosi aveva accusato Ballardini per gli errori commessi nella gestione della partita. Il ravennate lascia il Genoa con una buona posizione: 12 punti in 7 gare con una media di 1,75 punti a partita.