Derby, tifoso sposta il canestro ai tiri di Ravenna: la società non presenta ricorso

Episodio antisportivo domenica nel corso del derby tra l'Andrea Costa Imola e l'OraSì Ravenna, vinto dai padroni di casa. Il Basket Ravenna, evidenziando come Imola abbia "meritatamente vinto sul campo la partita", ha evidenziato come nel corso del match "un tifoso imolese assai poco sportivo e corretto abbia mosso e spostato ripetutamente con un piede il sostegno del canestro nel momento in cui i giocatori dell'OraSì Basket Ravenna eseguivano un tiro". Il fatto, spiegano dalla società, è stato documentato dalle immagini televisive e da alcune foto. La società non ha comunque voluto presentare ricorso sulla vicenda, sottolineando i meriti degli avversari.