Di corsa per amicizia: da Faenza alla Germania per partecipare alla "Alb Marathon"

A Schwäbisch Gmünd, la città tedesca gemellata da anni con Faenza, sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla 28esima edizione della "Alb Marathon", in programma sabato 27 ottobre. La maratona, valida per la classifica Europacup Ultramaratona, è organizzata dall'Associazione sportiva Djk di Schwäbisch Gmünd in collaborazione con diverse altre associazioni.

"La Alb Marathon di Schwäbisch Gmünd - afferma l'assessore alle politiche giovanili e gemellaggi del Comune di Faenza Simona Sangiorgi - è una bella manifestazione sportiva dal respiro europeo, alla quale spero possano partecipare anche tanti maratoneti e sportivi del territorio faentino. Il rafforzamento dei legami tra le città gemelle passa anche attraverso lo sport e questa potrebbe essere una buona occasione per intensificare i rapporti e allo stesso tempo promuovere direttamente la partecipazione alla 100 Km del Passatore anche agli amici di Schwäbisch Gmünd".

La maratona, con partenza e arrivo a Schwäbisch Gmünd, in Johannisplatz, prevede tre percorsi, sulle distanze di 50, 25 e 10 chilometri, e uno riservato agli adolescenti (1,7 km). Oltre ai premi per i primi classificati nelle varie distanze e categorie, a tutti gli atleti giunti al traguardo sarà donata la medaglia ufficiale della gara.