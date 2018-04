Dodgeball, i vincitori del secondo campionato più grande d’Europa

Con l'appuntamento del 14 aprile, presso la palestra Ricci Muratori, sono terminate le fasi finali del secondo campionato di dodgeball più grande d’ Europa, griffato Dodgeball Italy, appoggiato e sostenuto dagli sforzi dello CsaIn e del suo presidente provinciale Gianluca Valmorri. A soli due anni dalla sua fondazione, Dodgeball Italy ha dato vita al campionato italiano più grande per numero di squadre, provenienti da quattro diverse regioni: Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Sardegna.

Le 14 squadre coinvolte, 10 maschili e 4 femminili, si sono affrontate per più di 7 ore di coinvolgente dodgeball, per aggiudicarsi l'ambito titolo di campioni d'Italia. Per la categoria maschile a spuntarla sono stati i Ravenna Diablos Δ, mentre per quella femminile le Ravenna Diablos K. Le vittorie sono arrivate al termine di due spettacolari derby, entrambi sostenuti in finale rispettivamente con Ravenna Diablos Α e Ravenna Diablos Y, che hanno certificato la grande solidità e consapevolezza dei campioni. Proseguendo nella classifica maschile il gradino più basso del podio spetta ai Ravenna Diablos Σ, che si lasciano alle spalle i Ravenna Diablos Ω al termine di una partita combattuta. A seguire Pegasus Galaxia Prime (Velletri), Bologna Bulls, Pegasus Galaxia Oro, Globefish Cagliari, Marina Marines e in chiusura i Padova Pitbulls compongono le posizioni finali della griglia d' arrivo. Nel femminile invece, appurate le posizioni delle finaliste, guadagnano il terzo posto le Fenici di Velletri, sconfitte dopo un' agguerrita semifinale contro le Ravenna Diablos Y, queste ultime in grado di spingere in ultima posizione le Ravenna Diablos X, in seguito a un'accesa wild card valevole per l'accesso alla semifinale.