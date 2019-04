Domenica di lusso al Pala De Andrè: sul piatto c'è il big match contro Treviso

Domenica di lusso al Pala De Andrè, si scomoda anche Sportitalia per il match più interessante del terzultimo turno, quello che metterà di fronte OraSì e Dè Longhi Treviso. I veneti sono attualmente i favoriti per la promozione in A1 palio ai playoff e da quando hanno innestato David Logan nel meccanismo di coach Menetti, già esaltato dal centro azzurro Tessitori, hanno sempre vinto, Ravenna però sta giocando su grandi livelli ormai da un paio di mesi e cercherà il tutto per tutto per confermare la tradizione casalinga favorevole con Treviso, anche grazie all'apporto di un pubblico che sarà molto numeroso (150 circa in arrivo dal Veneto).

"Siamo al rush finale, sappiamo di affrontare la super favorita per la seconda promozione finale ma oggi per noi le avversarie sono tutte uguali - afferma Alessandro Lotesoriere, assistant coach della squadra ravennate -. Non cambierà il nostro approccio, proveremo a pareggiare fisicità ed energia con tutto ciò che abbiamo, e chiediamo un extra sostegno del pubblico affinchè ci sia un ambiente caldissimo per tutti i quaranta minuti della gara. Il percorso che porta ai playoff passa soprattutto dalle ultime due gare da giocare in casa e vogliamo far sentire il fattore campo a chiunque sarà di scena a Ravenna". Squadre al completo con l'eccezione di Fadilou Seck, che sta però recuperando dopo l'intervento ad un ginocchio e tornerà prima della fine della stagione nel roster dell'OraSì.

Iniziative

Anche domenica al De Andrè sarà possibile acquistare i biglietti della Lotteria benefica 'un canestro per l'autismo' organizzata dai Leoni Bizantini, la cui estrazione avverrà domenica 14 in occasione di OraSì-Bakery. Dopo il grande successo della prima edizione, poi, tornerà l'Autovia Challenge, che coinvolgerà nell'intervallo il pubblico in una gara di tiri ed assegnerà ricchi premi.