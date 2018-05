Dominio slovacco alla Ravenna European Cup: vince lo Spartak Trnava

E’ lo Spartak Trnava la squadra vincitrice della terza edizione della Ravenna European Cup, la manifestazione di calcio giovanile riservata alla categoria Giovanissimi (anno 2003/3004), organizzata da Futuri Campioni e svoltasi dal 28 aprile all’1 maggio su sei campi del territorio ravennate. Gli slovacchi hanno condotto un percorso netto, fatto di sole vittorie: tre nel girone di qualificazione contro Ravenna (2-0), Dinamo Star, squadra ungherese (2-1), e Cos Villers, compagine francese (4-0), e poi le altre nel tabellone a eliminazione diretta, sconfiggendo nell’ordine la Dinamo Minsk (3-0), l’Imolese (1-0), la rappresentativa Figc Ravenna (4-0), i rumeni del Regal Sport (2-1) in semifinale e gli abruzzesi del Begafoz in una finale senza storia, conclusasi 7-0. Terzo posto per il Nitor Brindisi, impostosi 1-0 nella finale di consolazione, sul Regal Sport.

Per quanto riguarda le compagini romagnole, si è fermata ai quarti la rappresentativa Figc di Ravenna; Imolese e San Pietro in Vincoli (battuto 3-2 dagli austriaci del GAK Juniors) si sono fermate agli ottavi, mentre è finita ai sedicesimi la corsa di Ravenna FC, sconfitto 1-0 dal San Pietro in Vincoli, e Sant’Agata Sport, battuto con identico punteggio dai russi del Khamovniki. Lo Spartak succede nell’albo d’oro ai russi del Krasnodar e agli irlandesi del St Kevins Boys, vincitori delle due precedenti edizioni.

Le premiazioni sono state effettuate alla presenza di Roberto Fagnani, assessore allo sport del Comune di Ravenna, di Barbara Panizza, presidente degli arbitri della sezione Figc Aia di Ravenna, di Claudia Subini, responsabile Coni Point, che ha consegnato al tecnico dello Stevenage, Rob O’Keefe il premio fair play per l’allenatore, e di Davide Rossi delegato Panathlon, che ha assegnato alla squadra finlandese del IFK Mariehamn il premio fair Play per la squadra. Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, che ha visto in gara quest’anno 32 formazioni in rappresentanza di 22 Paesi europei e che ha chiuso con un positivo bilancio, in termini di presenze (oltre mille persone tra giovani calciatori, accompagnatori e familiari), di spessore tecnico delle partite e di gradimento dei protagonisti in campo.

“C’è stata una qualità delle partecipanti molto alta - sottolinea Maurizio Pizzini, responsabile tecnico di Futuri Campioni – e lo Spartak Trnava è apparso davvero molto forte, espressione di un vivaio piuttosto organizzato e sviluppato. E’ andato tutto per il verso giusto, anche il tempo ci ha dato una bella mano consentendoci di svolgere senza intoppi l’intera manifestazione che, dopo soli tre anni, ha già raggiunto un buon gradimento e una bella considerazione nei club partecipanti, allargando e consolidando la sua dimensione europea". E ora per concludere il progetto “Ravenna Football City 2018” avviato da Futuri Campioni manca la Ravenna Top Cup, la manifestazione di punta della società ravennate che si disputerà dal 7 all’11 settembre e per il quale si registrano già 45 squadre iscritte.