Dopo Forlì un altro derby per l'OraSì, "Ferrara è una squadra ricca di talento"

La quindicesima giornata (seconda di ritorno) del campionato di serie A2 LNP vedrà l’OraSì impegnata domenica sul campo della Feli Pharma Ferrara. Si tratta dell'ultima partita del 2019: "Abbiamo un vivido ricordo della partita di andata - commenta il tecnico giallorosso Massimo Cancellieri - e delle enormi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare per avere ragione di una squadra solida, ricca di talento e molto cinica nel punire gli errori avversari. Questi saranno i tratti distintivi della partita che affronteremo domenica, ai quali dovremmo porre un’attenzione straordinaria per poter competere".

"Ferrara è una squadra compatta, che all’andata ci ha messo a dura prova fisicamente - aggiunge Marco Venuto -, Sarà una partita molto complicata in un campo difficile, loro in casa hanno molta fiducia e noi dovremo andare a giocarcela con umiltà e concentrazione, mettendoci la faccia e il corpo e lottare fino all’ultimo secondo". L’OraSì sarà accompagnata da un buon numero di tifosi, che raggiungeranno Ferrara con due pullman organizzati dai Leoni Bizantini e con diverse auto private. I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili direttamente al palazzetto, al costo di 13 euro per la gradinata, 18 euro per la tribuna.