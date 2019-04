Ecomaratona del Sale di Cervia: vincono ex aequo Lorenzo Lotti e Matteo Lucchese

Lorenzo Lotti (Corri Forrest Castrocaro) e Matteo Lucchese (Atl. Avis Castel San Pietro) hanno scelto di vincere insieme la IV Ecomaratona del Sale di Cervia, manifestazione che si conferma, anche nei numeri, tra le più importanti del panorama del trail running italiano. Più di 2500 i partecipanti alle varie gare, competitive e non: oltre alla corsa “regina”, la 22km e l’11 km. Sabato pomeriggio è stato dedicato ai più piccoli, con la Kids Run e il premio Endas “Il più veloce di”.

Lotti (vincitore delle recenti maratone di Catania, Messina e Salsomaggiore) e Lucchese (campione italiano 100km) hanno tagliato il traguardo della 42 km con il tempo di 2 ore 33 minuti e 55. “Una gara bellissima – hanno commentato i vincitori – fantastico passare tra questi ambienti naturali”. Entrambi saranno impegnati nelle prossime gare del “Trittico di Romagna”, l’appuntamento cervese è considerato quindi un ottimo test nel quadro della preparazione. Seguono in classifica Sandro Valbonesi (Corri Forrest) con il tempo di 2.43.58 e Antonino Guadagnino (Trail Running Project Asd) con 2.47.59. Per quanto riguarda la 21km, prima piazza per Gabriele Teodorani (T.T. Cesenatico Asd), con il tempo di 1.19.40; poi Michele Placucci (Run card) 1.23.44 e alla terza posizione Fulvio Gnesini (Atl. Gnarro Jet Mattei) con 1.23.47.

In campo femminile, nella maratona la prima arrivata è Claudia Vannucci (Gpa San Marino) con 3.56.38; poi Paola Andreoli (Run card), 4.26.35 e Vittoria Malerba (Passo Capponi Asd), 4.45.52. Nella 21km, prima Benedetta Rossi (Asd Olympic Runners Lama) con 1.29.10. Emozionante nella mezza maratona l’arrivo di Silvia Furlan, atleta con difficoltà motorie, accolta all’arrivo dall’assessore allo Sport del Comune di Cervia Gianni Grandu e da Chiara Francesconi, ideatori dell’Ecomaratona del Sale.